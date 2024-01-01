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طهران: يجب الفصل بين ردنا على "إسرائيل" ومفاوضات وقف إطلاق النار

الإثنين 19 أغسطس 2024 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران: يجب الفصل بين ردنا على "إسرائيل" ومفاوضات وقف إطلاق النار



طهران/سما/

صرح متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بأن قرار الهجوم المرتقب على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية لا علاقة له بوقف محتمل لإطلاق النار في غزة.

وفي المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي عقده الاثنين أكد كنعاني على دعم بلاده للمحادثات التي تجري في قطر من أجل تحقيق وقف إطلاق النار، وأنها لا تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة، لكنها ستمارس حقها في “معاقبة إسرائيل” في الوقت المناسب.

ووصف كنعاني الولايات المتحدة بأنها طرف في المفاوضات وليس وسيطا، بسبب الدعم العسكري الذي قدمته لإسرائيل من أجل ارتكاب المجازر في قطاع غزة.

وقال: “مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة غير مرتبطة بحقنا في الرد على اغتيال إسماعيل هنية على أراضينا”.

وأشار متحدث الخارجية إلى تجنب بعض الدول الغربية إصدار بيانات إدانة باغتيال هنية ومنعها إصدار بيان ضد إسرائيل في مجلس الأمن، وأردف: “لذا نعتقد أن المطالبات بعدم الرد أمر غير حكيم ويخالف المنطق والقانون الدولي”.

وأكد أنّ بلاده تدعم جهود وقف إطلاق النار ولا تسعى إلى زيادة التوتر في المنطقة، إلا أنها تعتبر اغتيال هنية في طهران بمثابة “اعتداء على سيادة إيران”.

وأوضح أن طهران لا تجد أنه من “المنطقي” أن تنصح بعض الدول إيران بممارسة ضبط النفس رغم عدم اتخاذ أي خطوات ضد الهجمات الإسرائيلية، قائلاً إن “إيران ستستخدم حقها بموجب القانون الدولي لمعاقبة العدوان الإرهابي في الوقت المناسب.

ولفت إلى أنهم مستمرون في تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة من خلال وسطاء حول مختلف القضايا.

#طهران #ايران #اسرائيل

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