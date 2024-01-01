الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكري بهجوم لـ"حزب الله"

القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل عسكري برتبة رقيب بهجوم شنه "حزب الله" اللبناني بطائرات مسيرة على الجليل الغربي شمال إسرائيل.



وأفاد الجيش بأن القتيل هو محمود عمارية (45 عاما) يعمل في فيلق حماية الحدود، وقتل في غارة بطائرة بدون طيار في منطقة في يعرا بالجليل الغربي صباح اليوم، مبينا أنه تمت ترقيته من رتبة رقيب أول إلى رتبة الحرس الوطني بعد وفاته.



وذكر أن الهجوم أدى أيضا إلى إصابة ضابط آخر في اللواء 300 بجروح خطيرة. وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إخطار عائلته.

وحسب موقع الجيش الإسرائيلي المخصص للإعلان عن القتلى، فقد ارتفع العدد إلى 693 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكان "حزب الله" أعلن في وقت سابق اليوم أنه شن "هجوما متزامنا بأسراب من المسيرات الإنقضاضية على ثكنة يعرا ‌‏(مقر قيادة اللواء الغربي 300) وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية)، ‏مستهدفا أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم عددا من ‏القتلى والجرحى".