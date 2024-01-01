"إسرائيل": صدور لائحة الاتهام ضد عميل جندته إيران

القدس المحتلة/سما/

وجه القضاء الإسرائيلي إلى مواطن من سكان رمات غان بإسرائيل تهما خطيرة بينها التخابر والعمالة لصالح الاستخبارات الإيرانية والتحريض على انقلاب عسكري في البلاد.



عرض القضاء الإسرائيلي اليوم الاثنين لائحة الاتهام ضد المواطن عيدين دبس البالغ من العمر 30 عاما ونسبت له التخابر مع عميل إيراني والعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية، وتلقي الأتعاب مقابل ذلك بالعملات الرقمية.



وجاء ضمن اللائحة: التحريض على تنفيذ انقلاب عسكري ومحاولة لتجنيد مواطنين إسرائيليين آخرين عبر تطبيق "تليغرام". مشيرة إلى أن دبس تلقى خلال عمله لصالح طهران 12 ألف دولار.

وبحسب اللائحة أيضا، قام المتهم خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بالتحدث مع عميل إيراني واتفقا على أن تبقى هذه المحادثات بسرية تامة وأن يعمل دبس بحذر بهدف عدم الكشف عن مخططاتهم.

ويقول القضاء الإسرائيلي أن دبس قام أيضا "بتعليق مناشير في أرجاء البلاد تشجع على القيام بانقلاب عسكري، وفي بعض الأحيان قام بتوثيق نشاطاته للعميل الإيراني كإثبات لتنفيذه الأعمال المطلوبة منه مقابل تلقي المال".