  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد الزميل الصحفي إبراهيم محارب جراء استهداف "إسرائيلي" بخان يونس

الإثنين 19 أغسطس 2024 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد الزميل الصحفي إبراهيم محارب جراء استهداف "إسرائيلي" بخان يونس



غزة/سما/

استشهد الزميل الصحفي إبراهيم محارب، اليوم الاثنين، بعد العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خانيونس.

وفقدت آثار محارب عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين أمس الاثنين في المنطقة.

وتواصل "إسرائيل" العدوان على قطاع غزة، برا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ318 على التوالي، إذ ارتكب خلال الـ24ساعة الماضية، عدد من المجازر راح ضحيتها قرابة الـ25 شهيداً وأكثر من 70 مصابًا، توزعت على مختلف مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 40099 شهيد و 92609 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، وفق أخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

وزيرا خارجية بريطانيا وفرنسا يثيران غضب إسرائيل بنزعهما دبوس التعاطف مع الرهائن

وزارة الحرب الإسرائيلية: لا يوجد مؤشرات على امكانية التوصل إلى اتفاق مع حماس

يتماهى مع مطالب نتنياهو ..حماس تعلن رفضها للمقترح الاميركي الجديد لوقف اطلاق النار بغزة..

"القسام" تعرض مشاهد من الإغارة على قوات الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" (فيديو)

غالانت لنتياهو: نحن نخسر الصفقة ونتجه لحرب اقليمية

مكاتبُ التحويل المالية في غزة مجرمةٌ وخائنةٌ ..د. مصطفى يوسف اللداوي

مواقع عبرية: قتيل و6 إصابات بانفجار عدة طائرات مسيرة بالجليل الغربي

الأخبار الرئيسية

تفاصيل المقترح الأميركي الجديد لوقف إطلاق النار في غزّة

السلطة الفلسطينية تطالب "إسرائيل" بالسماح للرئيس عباس بزيارة غزة قريبًا

66c338144236040f751f738b

إعلام إسرائيلي: واشنطن تضغط على القاهرة لنشر قوات مصرية في غزة

انتهاء اجتماع استمر 3 ساعات بين نتنياهو وبلينكن ركزت على التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بغزة

كتائب القسام وسرايا القدس تتبنيان العملية في تل أبيب ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية