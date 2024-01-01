استشهاد الزميل الصحفي إبراهيم محارب جراء استهداف "إسرائيلي" بخان يونس

غزة/سما/

استشهد الزميل الصحفي إبراهيم محارب، اليوم الاثنين، بعد العثور على جثمانه قرب مدينة حمد شمال غرب خانيونس.

وفقدت آثار محارب عقب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الصحفيين أمس الاثنين في المنطقة.

وتواصل "إسرائيل" العدوان على قطاع غزة، برا وبحرًا وجوًا، لليوم الـ318 على التوالي، إذ ارتكب خلال الـ24ساعة الماضية، عدد من المجازر راح ضحيتها قرابة الـ25 شهيداً وأكثر من 70 مصابًا، توزعت على مختلف مناطق القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء إلى 40099 شهيد و 92609 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، وفق أخر إحصائية لوزارة الصحة بغزة.