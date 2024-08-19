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اسامة حمدان: المقاومة أطلقت نموذجاً جديداً من خلال عملية "تل أبيب"

الإثنين 19 أغسطس 2024 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسامة حمدان: المقاومة أطلقت نموذجاً جديداً من خلال عملية "تل أبيب"



بيروت /سما/

 اكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، اليوم الإثنين 19-8-2024، أن التعنت الإسرائيلي سيدفع المقاومة للمزيد من التصعيد في شكل أدائها.

وقال حمدان خلال تصريحات للتلفزيون العربي: "إن المقاومة الفلسطينية أطلقت نموذجا جديدا من خلال عملية تل أبيب".

وشدد على أن المقاومة ما زال لديها من الأوراق ما تقدمه في المواجهة، موضحاً أن التطور في نوعية العمليات سينعكس إيجابا على طاولة المفاوضات.

وبيّن حمدان ان نمط المواجهة على مدى الأشهر الماضية قابل للتغير والتطور.

وقال القيادي في حماس: "الإدارة الأميركية لم تمارس الضغط المطلوب على الاحتلال، ولا نطلب ضمانات لوقف الحرب بل نتحدث عن وقف دائم لإطلاق النار".

وكان قد وقع انفجار ضخم أمس الأحد وسط مدينة تل أبيب المحتلة، فيما كانت الشكوك في البداية تدور حول عمل جنائي، فيما تعززت فرضيات شرطة الاحتلال اليوم بأن العملية هي فدائية وذات خلفية قومية.

وأعلنت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، تنفيذ العملية الاستشهادية التي وقعت مساء أمس الأحد في مدينة "تل أبيب".

وأكدت القسام، في بيان مقتضب، اليوم الاثنين، أن العمليات الاستشهادية بالداخل المحتل ستعود للواجهة، طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات.

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أن التفجير الذي حدث مساء أمس الأحد في تل أبيب "عملية عدائية"، وأن المنفّذ وصل كما يبدو من منطقة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية، أن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) يجري تحقيقات في خلفية منفذ عملية تل أبيب وفي كيفية وصوله إلى المدينة.

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