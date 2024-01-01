"الأونروا" تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء العاملين لديها بغزة إلى 207

غزة /سما/

اعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء العاملين لديها بقطاع غزة منذ بدء الحرب إلى 207.

جاء الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق اليوم الـ19 من آب/ أغسطس من كل عام.

وأضافت المنظمة الأممية، في بيان، أن "207 من العاملين بالأونروا قُتلوا في غزة منذ بدء الحرب، منهم أثناء تأدية واجبهم".

وأوضح أن "قتلى الأونروا بغزة كانوا أطباء ومهندسين ومعلمين وغيرهم من مختلف التخصصات".

واختتمت: "في اليوم العالمي للعمل الإنساني وفي كل يوم نتذكرهم ونشيد بهم جميعًا".