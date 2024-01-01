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كتائب القسام وسرايا القدس تتبنيان العملية في تل أبيب ..

الإثنين 19 أغسطس 2024 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام وسرايا القدس تتبنيان العملية في تل أبيب ..



رام الله/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين، بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي تنفيذ العملية التي وقعت مساء أمس الأحد في تل أبيب.

وأكدت كتائب القسام" أن العمليات الفدائية بالداخل ستعود للواجهة طالما تواصلت مجازر الاحتلال وعمليات تهجير المدنيين واستمرار سياسة الاغتيالات".

وكانت بعد التحقيق في الانفجار الذي وقع في تل أبيب أمس الأحد، الذي قتل فيه رجل 50 عاما وأصيب آخر 33 عاما بجروح متوسطة. قررت الشرطة الاسرائيلية أن التفجير "هجوم عدائي".

وقالت صحيفة اسرائيل هيوم العبرية، إن المنفذ الذي قتل نتيجة انفجار القنبلة التي كان يحملها، هو فلسطيني من نابلس.

وشارك الشاباك في التحقيق بانفجار الشاحنة في تل أبيب.

وبحسب الشرطة الاسرائيلية، فإن انفجار الشاحنة في جنوب تل أبيب، نتج عن عبوة ناسفة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشخص الذي قُتل كان يحمل عبوة ناسفة حاول زرعها بمكان قرب الشاحنة أو عليها فانفجرت القنبلة به، ما أدى لمقتله على الفور.

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