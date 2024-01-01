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الرئيس الجزائري : مستعدون لبناء 3 مستشفيات في غزة

الإثنين 19 أغسطس 2024 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الجزائري : مستعدون لبناء 3 مستشفيات في غزة



الجزائر / وكالات /

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده مستعدة لبناء ثلاثة مستشفيات في غزة، حال إعادة فتح الحدود البرية بين مصر والقطاع.

وأضاف الرئيس تبون في تجمع شعبي لأنصاره بمحافظة قسنطينة شرقا، "لدينا ما نقوم به.. والجيش جاهز بمجرد ما يتم فتح الحدود (معبر رفح)، سنقوم ببناء 3 مستشفيات في ظرف 20 يوما".

وقال، إنه مستعد كذلك "لإرسال المئات من الأطباء إلى غزة.. والمساعدة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال".

وفي السياق، أكد الرئيس الجزائري أن ما تشهده غزة "ليست حربا حضارية وإنما مجازر يرتكبها الاحتلال، الذي يسعى لحل القضية الفلسطينية عن طريق "تصفية الفلسطينيين وهذا ما لن نقبل به".

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