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حزب الله: تصدينا لمحاولة تسلل جنود لحرش حدب عيتا

الإثنين 19 أغسطس 2024 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله: تصدينا لمحاولة تسلل جنود لحرش حدب عيتا



بيروت /سما/

تصدى حزب الله اليوم الاثنين، لمحاولة تسلل مجموعة جنود اسرائيليين إلى حرش حدب عيتا جنوب لبنان.

واعلن حزب الله في بيان: بعد مراقبة ومتابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وعند رصد تسلل مجموعة من جنوده إلى حرش حدب عيتا، تصدى لهم المقاومون واستهدفوهم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، ما أجبرهم على التراجع وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.

وأضاف البيان: أنه دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف المقاومون يوم الأحد موقع الراهب بقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.

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