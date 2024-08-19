مواقع عبرية: قتيل و6 إصابات بانفجار عدة طائرات مسيرة بالجليل الغربي

الجليل/سما/

قُتل "إسرائيلي" وأصيب 6 آخرين، صباح اليوم الإثنين 19-8-2024، عقب انفجار عدد من الطائرات المسيرة في مستوطنة "يعرا" بالجليل الغربي المحتل.

وقال موقع "حدشوت بزمان" العبري: قتيل و6 إصابات جراء انفجار عدد من الطائرات بدون طيار في منطقة يعرا بالجليل الغربي، زاعماً أنه "انفجرت 3 إلى 5 طائرات مسيرة بالمنطقة المذكورة".

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد دوت صافرات الإنذار في أعقاب الحادثة في كل من مستوطنات شتولا، زرعيت، افن مناحم وشوميرا بالجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المصادر العبرية: "إن هناك تقارير أولية عن إصابة مباشرة في زرعيت عقب القصف الصاروخي من لبنان".

ومن جانبها، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله": استهدفنا ثكنة "زرعيت" وانتشار جنود العدو في ‏محيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية".

وأضافت المقاومة الاسلامية: "الهجوم على ثكنة زرعيت رداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية وخصوصاً في بلدة باتوليه".