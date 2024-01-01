استطلاع: 44% من الإسرائيليين يؤيدون مهاجمة إيران ..ولا ثقة بنتنياهو..

القدس المحتلة/سما/

يعتقد 44 في المئة من الإسرائيليين المستجوبين في استطلاع للرأي حول تقدم الحرب أن إسرائيل لابد وأن تتحرك عسكريا ضد إيران بشكل مباشر في ظل الظروف الحالية.

في المقابل أوضح الاستطلاع الذي نشره معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، أن 53 في المائة من الإسرائيليين المشاركين في الاستطلاع يؤكدون على ضرورة أن تتخذ تل أبيب خطوات سياسية لمنع التصعيد في المنطقة إلى حرب مباشرة.

وقال 61% أنهم متأكدون أو يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب في قطاع غزة، وقال 21% أنهم يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي لن يحقق النصر.

وقال 8.5% فقط إنهم متأكدون من أن أهداف الحرب ستتحقق بالكامل، وقال 36% إنهم يعتقدون أنها ستتحقق إلى حد كبير، وقال 32.5% إن الأهداف ستتحقق إلى حد ما. وقال 11% إنهم يعتقدون أن أهداف الحرب لن تتحقق على الإطلاق.

وتعتقد نسبة كبيرة من الإسرائيليين أن اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية والقيادي في حزب الله فؤاد شكر لم يحسن الوضع الأمني في إسرائيل، أو حتى أدى إلى تفاقمه.

وقال 38 في المائة من الإسرائيليين الذين شاركوا في استطلاع الرأي أن الاغتيالات حسنت من الوضع الأمني، بينما يعتقد 34 في المائة أنها لم تتحسن ولم تسوء، وأجاب 20% أنها ساءت إلى حد ما أو ساءت كثيرا.

ويعتقد حوالي 24% من المستجوبيين أن عمليات الاغتيال قد حسنت من فرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المختطفين، بينما يعتقد 29% أنها لم تحسن ولم تضر بالفرص.

ويشعر حوالي 48 في المائة من المستجوبين بالقلق إزاء التوترات الاجتماعية داخل إسرائيل، في حين يخشى 37.5% من التهديدات الأمنية الخارجية أكثر.

وقال 70% من المستطلعين إنهم يثقون بالجيش الإسرائيلي، وقال 17% إنهم يثقون بالحكومة، و29% بالشرطة، و75% بالقوات الجوية، و56% بسلاح المخابرات.

وفيما يتعلق بالشخصيات، أعرب 26% عن ثقتهم برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و45% أعربوا عن ثقتهم برئيس الأركان هرتسي هاليفي.