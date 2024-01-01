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318 يوما العدوان على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى..

الإثنين 19 أغسطس 2024 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
318 يوما العدوان على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى..



غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٨ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(٢٤ ساعة الماضية) وصل منها للمشافي ٢٥ شهيدا و ٧٢ اصابة .
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٠٩٩ شهيدا و ٩٢٦٠٩ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وحذرت الخدمات الطبية في غزة من ان عدد من مركبات الإسعاف توقفت نتيجة نقص الوقود، وان جميع المركبات متهالكة.
وناشدت العالم بإدخال مركبات جديدة.
جنوب قطاع غزة
ودخلت الدبابات الاسرائيلية إلى شمال وغرب مدينة حمد شمال خان يونس جنوب قطاع غزة وبدأت بإطلاق قذائفها نحو المدينة ومحيطها.
واستشهد ثلاثة نازحين داخل الخيام في مدينة أصداءً المجاورة وفي المواصي نتيجة إطلاق النار والقصف المدفعي الذي ادى ايضا إلى اصابة عدد من الصحفيين.
وارتقى شهيدان بقصف مجموعة مواطنين في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح..
وسط القطاع
وارتقى شهيد و ١٠ جرحى بقصف طيران الاحتلال برج "زقوت" السكني في بلوك c داخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد خمسة مواطنين واكثر من 20 اصابات وصلت مستشفى العودة جراء استهداف منزل يعود لعائلة الصعيدي في بلوك سي بمخيم النصيرات وسط القطاع.
واستهدف الاحتلال أرض زراعية في منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.
ويواصل جيش الاحتلال عملية التوغل شرق دير البلح وشن غارة جوية ادت لارتقاء شهيدين.
غزة والشمال
واستشهد مواطن في استهداف نقطة انترنت من الأستطلاع بصاروخ بجوار مشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وإصابات بقصف استهدف مجموعة مواطنين قرب مسجد الشهيد أنور عزيز وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة غزة.

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