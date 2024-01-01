اسرائيل تقرر ادخال 60 الف جرعة لقاح لشلل الأطفال إلى غزة

القدس المحتلة/سما/

قال منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية انه منذ بداية الحرب دخلت غزة 282,126 قارورة لقاح شلل الأطفال، وهي تكفي لـ 2,821,260 جرعة لقاح وسيتم خلال الأسابيع المقبلة إدخال حوالي 60 ألف جرعة لقاح إضافية لتطعيم أكثر من مليون طفل.

واضاف انه سيُسمح بإدخال جرعات لقاح للوقاية من الأمراض والأوبئة في قطاع غزة، بما في ذلك إدخال الطواقم الطبية واللقاحات الخاصة بفيروس شلل الأطفال في القطاع.



ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة ومن ثم تُنقل إلى قطاع غزة 43,250 قارورة تحتوي على اللقاحات المطابقة خصيصاً لنوع الفيروس الذي اكتُشف في العينات البيئية الجارية، مما يكفي لتطعيم أكثر من مليون طفل (خلال جولتين)، علماً بأن هذه الكمية تسمح إجمالاً بإعداد و2,162,500 جرعة لقاح .

وذكر المنسق : تقوم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بإجراء تقديرات وافية للأوضاع، بوتيرة مرتين كل أسبوع، مع كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، من أجل رسم صورة الأوضاع في قطاع غزة من حيث انتشار الفيروس. كما يتم عقد اجتماعات محددة تستهدف إنجاز عمليات التطعيم بين السكان في قطاع غزة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).