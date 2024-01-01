مفاوضات الهدنة في غزة: بلينكن في "إسرائيل" وبمصر الثلاثاء

القدس المحتلة/سما/

يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي وصل إسرائيل، مساء اليوم الأحد، مصر، بعد غد الثلاثاء، في محاولة للدفع باتجاه هدنة في قطاع غزة، وتبادل أسرى، فيما أكّدت تقارير إسرائيلية، أن فريق عمل توجّه إلى القاهرة، هذا المساء، مشيرة إلى أنه لا يتمتع بصلاحيات كبيرة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم.

وخلال رحلاته السابقة، زار وزير الخارجية الأميركي أيضا عددا من الدول العربية في المنطقة.

وهذه هي الرحلة التاسعة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وتأتي هذه الرحلة التي أرجأ بلينكن عطلته من أجلها، بعد يومين على مباحثات في الدوحة بشأن وقف لإطلاق النار في قطاع غزة دعا إليها الرئيس الأميركي، جو بايدن. وقال مسؤولون أميركيون إن تقدما أُحرز فيها.

وتلعب الولايات المتحدة ومصر وقطر دور الوسيط في هذه المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس، في ظلّ استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر في قطاع غزة.

رغم التفاؤل في واشنطن وتل أبيب: الخلافات "لا تزال عميقة" في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

على صلة

رغم التفاؤل في واشنطن وتل أبيب: الخلافات "لا تزال عميقة" في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

ويُتوقّع أن يلتقي بلينكن، غدا الإثنين، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه، يوآف غالانت، والرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.

وفي القاهرة، يلتقي بلينكن خلال زيارته مسؤولين مصريين، فيما من المقرر أن تستأنف المحادثات المعلقة راهنا، الأسبوع المقبل في العاصمة المصرية، بحسب ما أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل.



وبعد المباحثات التي استمرت يومين وغابت عنها حركة حماس، أعلنت دول الوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر تقديم مقترح جديد "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحماس لوقف النار في الحرب على غزة المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن اتفاقا على وقف النار بات "أقرب من أي وقت مضى"، في وقت تتكثف الجهود لتجنب اتساع رقعة الحرب إقليميا بعد تصاعد التوتر بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل وحلفائها من جهة أخرى، إلا أن القيادي في حماس سامي أبو زهري، رأى في بيان أن "الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم".

وشدّد على أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"، مضيفا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أميركية".

وأعرب المفاوضون الإسرائيليون العائدون من مباحثات الدوحة "عن تفاؤلهم الحذر" لنتنياهو، وفق ما أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف المكتب في بيان: "هناك أمل في أن يسمح الضغط الكبير للولايات المتحدة والوسطاء على حماس، بأن تتراجع عن معارضتها الاقتراح الأميركي الذي يتضمن عناصر مقبولة لدى إسرائيل".

وأقرّ مسؤول أميركي بأن العملية التفاوضية لم تصل بعد إلى "مرحلتها النهائية"، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين يعملون حاليا على إعداد "خلية" لتكون قادرة على أن تنفذ سريعا شروط أي اتفاق محتمل.