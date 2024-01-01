إعلام إسرائيلي: مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني اقتربت لتصوير منزل نتنياهو في قيسارية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي اشتبه بتسلل مسيّرة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني كانت تستهدف تصوير منزل رئيس الوزراء بنامين نتنياهو جنوب مدينة حيفا.



وذكرت الصحيفة أن سفينة عسكرية إسرائيلية رصدت المسيّرة قبالة قيسارية وكانت ذاهبة لتصوير المنزل الشخصي لنتنياهو الذي يقع قرب شاطئ قيسارية جنوبي حيفا.



وتابعت الصحيفة: "رصد طائرة بدون طيار محتمل أنها تابعة لحزب اللـه بالقرب من منزل رئيس الوزراء على شاطئ البحر، وحلقت الطائرات المقاتلة على إثر ذلك".

وأضافت: "على الرغم من عدم وجود تأكيد مرئي خلال حادثة يوم الجمعة، لم يستبعد المسؤولون العسكريون وسلاح الجو تماما احتمال إطلاق مركبة جوية صغيرة بدون طيار من لبنان".

ونقلت عن مصادر: "نتنياهو لم يكن في المنزل أثناء الحادث المذكور".