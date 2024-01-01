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الجيش الإسرائيلي يدعو صحفيين أجانب لمرافقته في جولة بمدينة رفح (صور)

الأحد 18 أغسطس 2024 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يدعو صحفيين أجانب لمرافقته في جولة بمدينة رفح (صور)



القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي قبل نحو شهر دعوة إلى صحفيين أجانب لمرافقته في جولة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


وانتشرت صور من تغطية الصحفيين للجولة التي كانت تحديدا في منطقة يبنا، تظهر محور فلادلفيا، ومخيم يبنا إجمالا، ومفترق عوض الله، ومفترق عبد الجبر.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وجه بتكثيف العمليات العسكرية في رفح، كما خصص موارد إضافية للجيش هناك.

وأشارت تقديرات للجيش الإسرائيلي بأن القضاء على "لواء رفح" التابع لحركة "حماس" سيحسن شروط المفاوضات الحالية لإطلاق سراح المحتجزين.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية عن اشتباكات عنيفة غرب مدينة رفح، اليوم الأحد، بالتزامن مع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان.

#الجيش الاسرائيلي
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