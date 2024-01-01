حماس تكشف تفاصيل المقترح الأميركي الجديد بشأن "اتفاق التهدئة" بغزة

الدوحة / سما /

كشفت مصادر في حركة حماس لقناة "الشرق" يوم الأحد، تفاصيل المقترح الأميركي الجديد المقدم إلى مفاوضات الدوحة، ضمن مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في الحركة إن المقترح الأميركي تضمن، تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وليس الانسحاب منه، بالإضافة إلى إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح تحت رقابة إسرائيلية لم يُحدد شكلها بعد.

وأوضح، أن المقترح الأميركي ينص أيضاً على أن "يناقش وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية ضمن سقف محدد، وإن لم توافق حماس على المطالب الإسرائيلية يعود الجيش للحرب وتنفيذ عملياته العسكرية".

تفاصيل المقترح الأميركي المقدم إلى لقاء الدوحة

-تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وليس الانسحاب.

-إعادة السلطة الفلسطينية لإدارة معبر رفح تحت رقابة إسرائيلية لم يحدد شكلها بعد.

-الإصرار على المراقبة الإسرائيلية للنازحين العائدين إلى الشمال في قاطع نتساريم دون تحديد شكلها بعد.

-إبعاد عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في صفقة التبادل إلى خارج فلسطين.

-حق إسرائيل في رفض إطلاق سراح عدد لا يقل عن 100 أسير.

-عدم الانسحاب من القطاع حسب نص ورقة الثاني من يوليو.

-الإغاثة مشروطة بالموافقة على البنود أعلاه.

-وقف إطلاق النار الدائم، يناقش في المرحلة الثانية ضمن سقف محدد، وإن لم توافق "حماس" على المطالب الإسرائيلية يعود الجيش للحرب وتنفيذ عملياته العسكرية.

-المفاوضات على إعادة إعمار قطاع غزة، ورفع الحصار متروكة لنتائج المفاوضات التي ستلي تنفيذ المرحلة الأولى.

وقال مصدر مسؤول في الحركة: "المقترح الأميركي الذي قدم على أنه مقترح لجسر الهوة بين مواقف الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتناقض تماماً مع الورقة التي وافق عليها الطرفان والوسطاء في الثاني من يوليو الماضي، وأعاد تقديم الموقف الإسرائيلي الأساسي الذي يصر على استدامة الاحتلال في غزة، ومواصلة امتلاك أدوات الضغط على المقاومة لاستكمال تنفيذ أهداف الحرب".

ومن المرتقب أن يعقد الوسيط الأميركي لقاءات مع الجانبين المصري والقطري في الأيام القادمة لاستكمال بحث الأفكار الأميركية الجديدة.

ورفضت "حماس" هذه المقترحات لكنها تنتظر الصيغة النهائية التي ستقدم لها قبل أن تعلن موقفها النهائي.