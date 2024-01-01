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صحيفة عبرية : مسيّرة لحزب الله صورت منزل نتنياهو في قيسارية ..

الأحد 18 أغسطس 2024 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : مسيّرة لحزب الله صورت منزل نتنياهو في قيسارية ..



القدس المحتلة/سما/


أفادت "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، أن "سفينة عسكرية إسرائيلية رصدت مسيّرة لحزب الله قبالة مدينة قيساريا". وذكرت الصحيفة، أن "هدف مسيّرة حزب الله تصوير المنزل الشخصي لنتنياهو".
وتابعت، "أنظمة الرادار العسكرية البرية لم ترصد مسيّرة حزب الله ورصدتها الرادارات البحرية فقط".
وختمت الصحيفة: "تم إرسال طائرات مقاتلة إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة".
وفي وقت لاحق، نقلت "يسرائيل هيوم"، عن الجيش الإسرائيلي قوله "الاشتباه بمسيرة في محيط مقر إقامة نتنياهو بقيساريا إنذار كاذب على الأرجح"

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