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أقدم كنيس يهودي في لندن يلغي قداس السبت بعد تهديد أمني عالي المصداقية

الأحد 18 أغسطس 2024 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أقدم كنيس يهودي في لندن يلغي قداس السبت بعد تهديد أمني عالي المصداقية



لندن /وكالات/

ألغى الكنيس اليهودي بيفيس ماركس في لندن (أقدم معبد يهودي في بريطانيا) قداس يوم السبت، "بسبب تهديد أمني اعتبر ذا مصداقية"، وتم اتخاذ هذا القرار بناء على معلومات مقدمة من Community Security Trust (CST)، وهي منظمة مسؤولة عن حماية الجالية اليهودية في المملكة المتحدة. وفقا لقناة "I24" العبرية.

ولم تقدم "CST"، التي تعمل بشكل وثيق مع الشرطة والسلطات المحلية، تفاصيل محددة حول طبيعة التهديد، بينما "يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بأهمية اليقظة وتعزيز الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة والمؤسسات المجتمعية"، وفق القناة.

تأسست مدرسة بيفيس ماركس عام 1701، وهي رمز مهم لليهودية البريطانية، في حين "يسلط الإلغاء الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن أمن المؤسسات اليهودية في أوروبا وسط تصاعد التوترات الدولية".

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