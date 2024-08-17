317 يوما للعدوان على فلسطين..مجازر مستمرة وعشرات الشهداء والجرحى

غزة/سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٧ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمشافي ٦٩ شهيدا و ١٣٦ اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٠٠٧٤ شهيدا و ٩٢٥٣٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ووسع جيش الاحتلال من دائرة الإخلاءات وأوامر النزوح لتشمل كامل مخيم المغازي ومدخل الزوايدة وقرية المصدر وشرق دير البلح اضافة إلى الأوامر السابقة باخلاء مدينة حمد وشمال خان يونس وشرقها .

وتقدر منظمات دولية عدد النازحين والمطلوب منهم النزوح خلال الأوامر الجديدة ب ٤٥٠ الف.

وسط القطاع

واستشهد سبعة مواطنين وإصابات في قصف اسرائيلي استهدف شقة سكنية في شارع المزرعة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وارتق اربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء غارة استهدفت منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

وسيطر الدفاع المدني على حريق نشب بشقة سكنية في برج النوري بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات نتيجة قصف مدفعي.

وارتفع إلى أربعة عدد الشهداء في استهداف مدفعي على منزل يعود لعائلة "أبو النجا" جنوب الحكر جنوب دير البلح وسط القطاع.

غزة والشمال

وارتقى اربعة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف شقتين لعائلتي طبيل وأبو قرع في عمارة الزيان في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة غزة.

وارتقت شهيدة وإصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة جودة في حي الصبرة بمدينة غزة.

والقت طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة في محيط مسجد الايمان بحي الصبرة في مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

وتواصل قوات الاحتلال العملية البرية في شرق خان يونس لليوم الحادي عشر على التوالي.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية عشرات القذائف تجاه مدينة حمد ومحيطها لاجبار الناس على النزوح.

وارتقى أربعة شهداء و ستة إصابات في قصف استهدف منزلًا لعائلة مصبح في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس جنوبي القطاع.

والشهداء هم الاب والأم واثنين من أطفالهم.

وفي رفح التي يواصل جيش الاحتلال تدمير أحياءها انتشلت فرق الإسعاف خمسة جثامين لشهداء ارتقوا في أوقات سابقة.