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3 شهداء وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي وسط غزة

السبت 17 أغسطس 2024 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي وسط غزة



غزة/سما/

استشهد 3 فلسطينيين وأُصيب آخرون، السبت، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال مصدر طبي من مستشفى “شهداء الأقصى” : “وصلنا 3 شهداء وجرحى (لم يذكر عددهم) جراء قصف إسرائيلي بمدينة دير البلح”.
فيما أفاد شهود عيان  بنقل شهداء وجرحى إثر القصف الذي استهدف منزلا بمنطقة الحكر جنوبي مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفجر السبت، استشهد بقصف الاحتلال  20 فلسطينيا بينهم 15 من عائلة واحدة وأصيب آخرون، بمناطق وسط وجنوب قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وبدعم أمريكي تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

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