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4 دول أوروبية تدعم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق حول غزة

السبت 17 أغسطس 2024 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 دول أوروبية تدعم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق حول غزة



بروكسل/سما/

أعرب وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، السبت، عن دعمهم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، بما يشمل صفقة لتبادل الأسرى.

وقال الوزراء في بيان مشترك: “ندعم بقوة جهود الوساطة التي تبذلها جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، ومتحمسون إزاء النهج البناء الذي تم تبنيه حتى الآن” خلال المحادثات الأخيرة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف الوزراء: “نرحب بمواصلة الفرق الفنية (من الولايات المتحدة ومصر وقطر) عملها خلال الأيام المقبلة (على تفاصيل تنفيذ الاتفاق)، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة بالجانب الإنساني، وتلك المتعلقة بالرهائن والمحتجزين”.

كما رحبوا بإعلان كبار المسؤولين من حكومات دول الوسطاء عزمهم عقد اجتماع جديد بالعاصمة المصرية القاهرة قبل نهاية الأسبوع المقبل في سياق جهود التوصل إلى الاتفاق.

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