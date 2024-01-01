  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حزب الله يستهدف "أيلييت هشاحر" للمرة الأولى

السبت 17 أغسطس 2024 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يستهدف "أيلييت هشاحر" للمرة الأولى



بيروت/سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، اليوم السبت، أنها أدخلت مستوطنة "أيلييت هشاحر" على جدول نيرانها، واستهدفتها للمرة الأولى بصليات من صواريخ "الكاتيوشا".

وأكدت المقاومة الإسلامية في بيانها، أن العملية تأتي رداً على ‌‌‏‌‏‌‏اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، وخصوصاً في بلدة الكفور، ‌‏التي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى مدنيين من الجنسية السورية.

وأعلن "جيش" الاحتلال إصابة جنديين بجروح في الشمال، مشيراً إلى أن إصابة أحدهما خطيرة، في حصيلة أولية للعملية، علماً أنّ الرقابة العسكرية في "جيش" الاحتلال تمنع نشر أي تفاصيل عن الأحداث في الشمال.

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع أكثر من 10 حرائق في مستوطنات "مشمار هايردن" و"أيلييت هشاحر" و"محنايم"، من جرّاء الصليات الصاروخية، ونقلت عن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي أنه "رصد عبور 55 صاروخاً إلى إسرائيل في الصلية الأخيرة" التي أطلقها حزب الله من لبنان.

كذلك، أكدت منصة إعلامية إسرائيلية إخلاء المستوطنين من خط البيوت الأول في مستوطنة "أيلييت هشاحر"، مشيرةً إلى عدم توفّر مساعدة جوية لإطفاء الحريق في المستوطنة.

وفي بيانٍ منفصل، أكدت المقاومة الإسلامية أنّ مجاهديها استهدفوا تموضعاً لجنود الاحتلال ‏في موقع المرج، بمحلّقتين انقضاضيتين، وحقّقوا فيه إصابة مباشرة، موقعين عدداً من القتلى ‏والجرحى.‏ 

وأشارت المقاومة إلى أن العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏.

وكانت ‌‏المقاومة الإسلامية قد شنّت أمس الجمعة، هجوماً جوياً، عبر أسراب من المسيّرات الانقضاضية، على مقر كتائب ‏المدرّعات التابع للواء 188، في ثكنة "راوية"، مؤكدةً أنّ المسيّرات استهدفت أماكن تموضع واستقرار لضباط الاحتلال وجنوده، وأصابت أهدافها بدقة، وأوقعت فيهم إصابات مؤكّدة.

وفي عمليتين منفصلتين، استهدفت المقاومة مبانيَ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي "المطلة" و"نطوعة".

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترفض "شروطا جديدة" وضعتها اسرائيل في الاتفاق المقترح في الدوحة

الضربة قرب الرأس".. نجل إسماعيل هنية يكشف معلومة جديدة من تفاصيل اغتيال والده

الجيش الإسرائيلي يعلن انهاء عملياته في قطاع غزة بشكل عام ويطالب بتنفيذ صفقة التبادل

بداية النهاية! مليون إسرائيليّ غادروا الكيان منذ عدوان غزّة و 40% يفكرون بالهجرة..

نتنياهو لبن غفير وسموتريتش: لا تحلوا الحكومة الإسرائيلية في عطلة الكنيست الحالية وسنستأنف الحرب على غزة ..

مسؤول أمني إسرائيلي : نتنياهو يرفض المقترح الامريكي الجديد الذي تم عرضه بالدوحة…

ترامب: إسرائيل مساحتها صغيرة على الخريطة.. هل هناك طريقة لضم أراض وتوسعتها؟

الأخبار الرئيسية

الإعلام العبري: مقتل جنديين واصابة آخرين بعمليات في قطاع غزة

اصابات بين جنود الاحتلال..إطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات من لبنان نحو الجليل الأعلى

“حماس”: نتنياهو “يُمارس الخديعة” وأفشل صفقة وقف إطلاق النار في غزة ولن ندخل بعد الآن أي مفاوضات عبثية

بداية النهاية! مليون إسرائيليّ غادروا الكيان منذ عدوان غزّة و 40% يفكرون بالهجرة..

نتنياهو لبن غفير وسموتريتش: لا تحلوا الحكومة الإسرائيلية في عطلة الكنيست الحالية وسنستأنف الحرب على غزة ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية