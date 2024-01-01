"أكسيوس" ينقل عن مسؤولين الموعد الذي قطعه بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

واشنطن/:سما/

أكد مسؤولون أمريكيون لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يهدف إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى بحلول نهاية الأسبوع المقبل.



وذكر الموقع أن بايدن ومساعدوه يعتقدون أنهم أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى من أيدي حركة "حماس"، وبينهم مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية.



وقال مسؤول إسرائيلي إن بلاده "وافقت على تقليص عدد السجناء الفلسطينيين الذين يمكن لإسرائيل الاعتراض على إطلاق سراحهم" في مقابل "زيادة عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم كل أسبوع خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والتي ستستمر 6 أسابيع".

وأضاف مسؤول أمريكي: "نعتقد أن الحزمة جاهزة للتنفيذ".

واعترف مسؤول أمريكي بأن الصفقة "ليست مثالية" لكنها "أفضل صفقة ممكنة في الوقت الحالي والتي ستؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى، وتخفيف معاناة شعب غزة وتقليل خطر الحرب الإقليمية".

وتابع المسؤول الأمريكي: "إذا واصلت التفاوض لشهور وشهور وحاولت الحصول على صفقة مثالية، أو حتى عصر آخر قطرة دم من الحجر، فإنك بذلك تخاطر بعدم وجود أسرى متبقين لإنقاذهم".

وأشار الموقع إلى أنه على بالتوازي مع ذلك، يريد بايدن منع إيران و"حزب اللـه" اللبناني من "الرد على إسرائيل"، الأمر الذي قد يعيق جهود التفاوض بخصوص غزة.