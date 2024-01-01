صحة غزة: 69 شهيدا خلال 48 ساعة

غزة / سما /

قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة الماضية) وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و 136 اصابة .

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 40074 شهيدا و 92537 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ولفتت الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 316 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.