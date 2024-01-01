الشرطة تقبض على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة قتل جنوب الخليل

الخليل/سما/

قبضت الشرطة اليوم على المشتبه فيه الرئيسي بجريمة القتل التي وقعت يوم الخميس الماضي بمدينة يطا جنوب الخليل.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن شجارا وقع بين أشخاص بمدينة يطا تسبب بمقتل مواطن يبلغ من العمر 56 عاماً نتيجة إصابته بطعنه في الصدر ، حيث باشرت الشرطة في حينها إجراءات البحث والتحري للقبض على المشتبه فيه .

وأضاف ارزيقات بأن المباحث العامة ومركز شرطة يطا والشرطة الخاصة تمكنوا اليوم من القبض على المشتبه فيه وتم ضبط أداة الجريمة .

وأكد ارزيقات التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصولاً.