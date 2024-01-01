اصابات بين جنود الاحتلال..إطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات من لبنان نحو الجليل الأعلى

القدس المحتلة/سما/

أطلق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وقالت صحيفة "معاريف" إن الصواريخ أطلقت نحو الجليل الأعلى والبلدات التي لم يتم إخلاؤها.

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن مسيرة أطلقها حزب الله نحو منطقة "راميم ريدج" الحدودية أصابت شخصين.

وقال جيش الاحتلال "أصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة واصابة آخر بجروح طفيفة نتيجة إطلاق صاروخ عبر الأراضي اللبنانية وسقط في منطقة "مشغاف"، وتم إجلاء الجنود لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حرائق اندلعت في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.