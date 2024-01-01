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مدير مستشفى كمال عدوان: نحن الآن أمام حرب فيروسية في غزة

السبت 17 أغسطس 2024 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير مستشفى كمال عدوان: نحن الآن أمام حرب فيروسية في غزة



غزة / سما /

تجتاح الأمراض المعدية قطاع غزة وسط نقص حاد في الأدوية.

بدوره، قال مدير مستشفى كمال عدوان ان هناك تعمد واضح من الاحتلال لتهيئة ظروف تفشي فيروس شلل الأطفال.

وقال "نحن الآن أمام حرب فيروسية يشنها الاحتلال على غزة إلى جانب عدوانه المستمر".

وطالب المؤسسات الإنسانية والدولية بالتدخل للحد من تفشي فيروس شلل الأطفال

كما طالب بهدنة إنسانية للعمل على إدخال لقاحات فيروس شلل الأطفال.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية،يعيش نحو 350 ألف شخص مصاب بالأمراض المزمنة في قطاع غزة، ويؤدي نقص الأدوية الأساسية وإغلاق المرافق الصحية إلى خطر يتهدد 52 ألف مصاب بالسكري و45 ألف مصاب بالربو و45 ألف مصاب بأمراض القلب والأوعية الدموية و225 ألف مصاب بارتفاع ضغط الدم.

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