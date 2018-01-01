ريكسوس راداميس شرم الشيخ يستضيف نخبة من الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان

مصر، في 17 أغسطس 2024:

يواصل فندق ريكسوس راداميس شرم الشيخ جهوده الساعية للارتقاء بمعايير التجارب الذوقية الفاخرة، مقدمًا لضيوفه فعالية طهوية مميزة تضم نخبةً من الطهاة الحاصلين على نجوم ميشلان ، وذلك في 5 ديسمبر الجاري، حيث سيكون الضيوف على موعد مع طيف واسع من النكهات الفريدة وتقنيات الطهي المبتكرة والتقديمات المفعمة باللمسات الفنية.

وخلال هذه الفعالية الفريدة، سيعمل الطهاة الخمسة المعروفين بخبرتهم الواسعة ورؤيتهم الفذة في مجال الطهي، على استعراض موهبته الفريدةضمن أجواء تجمع ما بين البساطة والفخامة في ريكسوس راداميس شرم الشيخ، حيث سيتعاون كل منهم مع عمر يالتشين، الشيف التنفيذي لدى الفندق، لتأليف مزيج رائع من النكهات المبتكرة والأطباق المميزة المعدة خصيصًا لمنح الضيوف تجربة ذوقية لا تضاهى.

ستنطلق الفعالية في 5-6 سبتمبر مع الشيف ثانينثورن شانتراوان، مايسترو المطبخ التايلاندي الحائز على نجوم ميشلان منذ عام 2017 عن مطعمه "تشيم باي سيام ويزدوم، وتمتد مسيرته المهنية لأكثر من 35 عامًاعمل خلالها في أشهر مطاعم العالم، ولديه خبرة واسعة في مجال الضيافة وإدارة المطاعم، ويشتهر بنهجه المبتكر في تقديم أرقى المأكولات التايلاندية التقليدية للزبائن المحليين والدوليين على حد سواء.

ومن 12-13 سبتمبر،يواصل ريكسوس راداميس شرم الشيخ هذه الفعالية المميزة مستضيفًا الشيف إيكاترينا أليهينا من روسيا، وهي أول امرأة تحصل على نجمة ميشلان في روسيا، وتشتهر بشغفها بالاستدامة وإبداعها في تقنيات الطهي الفرنسي، وقد حصلت على أول نجمة ميشلان في عام 2021، إلى جانب نجمة ميشلان الخضراء المرموقة التي مُنحت لها تقديرًا للالتزامها باتباع الممارسات الصديقة للبيئة، ويعد مطعمها"بيولوجي" خير دليل على التزامها بفنون الطهي المستدامة.

في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر، سيكون الشيف الشهير ألكسندر وولف، مايسترو الطهي ذو الجذور الألمانية والروسية، الذي حاز على نجمة ميشلان في عام 2018، محط الأنظار، حيث سيقدم مجموعة مختارة من أطباقه الفريدة والمبتكرة التي تضع تعريفًا جديدًا للمطبخ الألماني التقليدي، ويشتهر الشيف ألكسندر بظهوره في البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل ”Das Perfecte Dinner“ و”Kitchen Impossible“.

تستمر رحلة الطهي يومي 24 و25 نوفمبر مع الشيف السويدي إيبي فولمر، مالك مطعم فولمرز الشهير في مالمو، ويتمتع فولمر بخبرة منقطعة النظير تبدو جليةً في قيادته السابقة لمطعم "جان" في سنغافورة الذي نال شهرة عالميةواسعة، وفي أطباقه المعدة بكل دقة وإتقان والتي أكسبته شهرة عالمية كبيرة نظرًا لتميز نكهاتها. وفي العام الماضي، قام بتوسيع حضوره في مجال الطهي من خلال افتتاح مطعم جديد في تامبا، فلوريدا.

وتختم الفعالية يومي 4 و5 ديسمبر مع الشيف الهولندي تيم غولشتاين، وهو الشيف التنفيذي لمطعم بوغانفيل الذي حصل على نجمة ميشلان في عام 2018 في فندق توينتي سيفين في أمستردام، ويشتهر الشيف تيم باتباع نهجٍ عصريٍ فريد يمزج بين النكهات والعطورات والذكريات العزيزة على المستوى الشخصي.

وفي حديثه عن هذه الفعالية الذوقية المميزة، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: "تشرفنا استضافة هذه المجموعة المميزة من الطهاة المعروفين على مستوى العالم في ريكسوس راداميس شرم الشيخ. يجمع هذا الحدث الطهوي الفريد أكثر الطهاة موهبةً حول العالم،ليسعدنا كلٌ منهم بخبرته ومنظوره الفريد الكفيل بتحويل منتجعنا إلى وجهة طهوية مرموقة. ويُعد هذا الحدث خير دليل على التزامنا بمنح ضيوفنا تجارب فاخرة منقطعة النظير".