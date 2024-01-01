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نتنياهو لبن غفير وسموتريتش: لا تحلوا الحكومة الإسرائيلية في عطلة الكنيست الحالية وسنستأنف الحرب على غزة ..

السبت 17 أغسطس 2024 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو لبن غفير وسموتريتش: لا تحلوا الحكومة الإسرائيلية في عطلة الكنيست الحالية وسنستأنف الحرب على غزة ..



القدس المحتلة/سما/

طالب رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، من الوزيرين في حكومته بتسأليل سموتريتش وايتمار بن غفير بعدم حل الحكومة في عطلة الكنيست الحالية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: “إن نتنياهو طلب من بن غفير وسموتريتش عدم تفكيك الحكومة في عطلة “الكنيست”.
وأضافت المصادر العبرية: نتنياهو يطلب من بن غفير وسموتريتش انتظار استئناف الحرب بعد 42 يوماً أي بعد المرحلة الأولى”.
ويُشار إلى أنه تم إعطاء وقت إضافي لمفاوضات وقف إطلاق النار في الدوحة حتى الخميس المقبل لاستكمال المحادثات، بعد ورود أنباء عن وجود بعض التقدم فيما يخص قضية “محور نتنساريم”.

جدير ذكره أنه تنتهي عطلة الكنيست الإسرائيلي الصيفية في أكتوبر المقبل بعد أن دخلت في يوليو الماضي وهو ما يزال يعول عليه نتنياهو بعدم حل الكنيست خلال هذه العطلة.

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