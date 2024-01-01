وزير خارجية النرويج: إسرائيل لا تريد حل الدولتين وعلى العالم أن يؤكد ألا بديل غيره

أوسلو/سما/

قال وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إن قرار الحكومة الإسرائيلية وقف عمل مكتب بلاده التمثيلي في رام الله يعني أن تل أبيب "لا تدعم فكرة حل الدولتين"، مطالبا العالم بأن يؤكد ألا بديل غيره.

وقال الوزير إيدي في تصريحات لقناة "الجزيرة" : "اضطررنا لإغلاق مكتبنا مؤقتا ويستحيل أن نعمل في رام الله".

وأضاف: "نفهم التصرف الاسرائيلي بأنه الحكومة لا تدعم فكرة حل الدولتين ويريدون تقويض جهودنا في الوصول الى هذا الحل، ولكن سنواصل جهودنا لتحقيقه، فلا بديل فعال له".

وتابع: إجراءات إسرائيل ضدنا سببها دعمنا لفلسطين لا سيما في المحاكم الدولية، واصفا الخطوة الإسرائيلية بأنها "متطرفة".

وشدد على أنه "على العالم أن يكون واضحا ويؤكد ألا بديل فعال سوى حل الدولتين".