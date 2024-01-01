  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

316 يوما للحرب على فلسطين ..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر دامية..

السبت 17 أغسطس 2024 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
316 يوما للحرب على فلسطين ..عشرات الشهداء والجرحى في مجازر دامية..



غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٣١٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠
وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرة بحق المواطن سامي العجلة الذي استشهد مع أمه وزوجتيه و11 فردا من أبنائه بعد قصف الاحتلال (بركس) نزحوا إليه في الزوايدة وسط قطاع غزة.
ونقل الشهداء إلى مشفى الأقصى تباعا وهم أشلاء مقطعة.
وفي النصيرات استشهد اثنين من المواطنين في قصف على منزل ابو سبيكة في المخيم.
وأطلقت زوارق الاحتلال نيرانها على بحر النصيرات وسط قطاع غزة
غزة والشمال
وواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة غزة.
وارتقى شهيدان و5 إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة "ماضي" في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.
كما استشهد ثلاثة مواطنين وعدد من الاصابات جراء استهداف تجمعا للمواطنين بحي تل الهوا غرب مدينة غزة.
واستشهد اثنين من المواطنين بقصف مفرق دولة بشارع ٨ بحي الزيتون.
جنوب قطاع غزة
وتواصل قوات الاحتلال العملية البرية في شرق خان يونس لليوم العاشر على التوالي
ووسع جيش الاحتلال أوامر النزوح وقلص المنطقة الآمنة إلى ١١ ٪؜ دافعا بعشرات الآلاف إلى النزوح مجددا.
وتمكن المواطنون من انتشال جثماني اثنين من المواطنين من منطقة الزنة شرق خان يونس.
ودمر الاحتلال مربعات سكنية غرب رفح معلنا انه انتهي من تدمير ٩٠ ٪؜ من حي تل السلطان غرب المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا في الدوحة..

“من داخل الجبال”.. “حزب الله” يكشف عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”

حماس ترفض "شروطا جديدة" وضعتها اسرائيل في الاتفاق المقترح في الدوحة

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول وقف إطلاق النار بغزة

الضربة قرب الرأس".. نجل إسماعيل هنية يكشف معلومة جديدة من تفاصيل اغتيال والده

الجيش الإسرائيلي يعلن انهاء عملياته في قطاع غزة بشكل عام ويطالب بتنفيذ صفقة التبادل

مسؤول أمني إسرائيلي : نتنياهو يرفض المقترح الامريكي الجديد الذي تم عرضه بالدوحة…

الأخبار الرئيسية

“حماس”: نتنياهو “يُمارس الخديعة” وأفشل صفقة وقف إطلاق النار في غزة ولن ندخل بعد الآن أي مفاوضات عبثية

بداية النهاية! مليون إسرائيليّ غادروا الكيان منذ عدوان غزّة و 40% يفكرون بالهجرة..

نتنياهو لبن غفير وسموتريتش: لا تحلوا الحكومة الإسرائيلية في عطلة الكنيست الحالية وسنستأنف الحرب على غزة ..

شطب عائلة من السجل المدني بمجزرة للاحتلال في الزوايدة وسط قطاع غزة..

الجيش الإسرائيلي يعلن انهاء عملياته في قطاع غزة بشكل عام ويطالب بتنفيذ صفقة التبادل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية