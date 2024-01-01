شطب عائلة من السجل المدني بمجزرة للاحتلال في الزوايدة وسط قطاع غزة..

غزة / سما /

قصفت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت منشأة تؤوي نازحين عند مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما تسبب بشطب عائلة كاملة من السجل المدني.

الشهداء هم:

1- سامي جواد العجلة (45 عاما)

2- بشرى صبري العجلة " الملح" (73 عاما)

3- حنان فوزي العجلة "اكحيل" (44 عاما)

4- صفاء عادل العجلة " ابو القمبز" (38 عاما)

5- هديل سامي جواد العجلة (22 عاما)

6- بشرى سامي جواد العجلة (20 عاما)

7- لينا سامي جواد العجلة (17 عاما)

8- محمد سامي جواد العجلة (16 عاما)

9- لانا سامي جواد العجلة (16 عاما)

10- حسن سامي جواد العجلة (14 عاما)

11- ليان سامي جواد العجلة (11 عاما)

12- مادلين سامي جواد العجلة (9 أعوام)

13- ندين سامي جواد العجلة (11 عاما)

14- دانا سامي جواد العجلة (10 أعوام)

15- ريتال سامي جواد العجلة (عامين)