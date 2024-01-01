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شطب عائلة من السجل المدني بمجزرة للاحتلال في الزوايدة وسط قطاع غزة..

السبت 17 أغسطس 2024 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شطب عائلة من السجل المدني بمجزرة للاحتلال في الزوايدة وسط قطاع غزة..



غزة / سما /

 قصفت قوات الاحتلال، فجر اليوم السبت منشأة تؤوي نازحين عند مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، مما تسبب بشطب عائلة كاملة من السجل المدني.

الشهداء هم:

1- سامي جواد العجلة (45 عاما)
2- بشرى صبري العجلة " الملح" (73 عاما)
3- حنان فوزي العجلة "اكحيل" (44 عاما)
4- صفاء عادل العجلة " ابو القمبز" (38 عاما)
5- هديل سامي جواد العجلة (22 عاما)
6- بشرى سامي جواد العجلة (20 عاما)
7- لينا سامي جواد العجلة (17 عاما)
8- محمد سامي جواد العجلة (16 عاما)
9- لانا سامي جواد العجلة (16 عاما)
10- حسن سامي جواد العجلة (14 عاما)
11- ليان سامي جواد العجلة (11 عاما)
12- مادلين سامي جواد العجلة (9 أعوام)
13- ندين سامي جواد العجلة (11 عاما)
14- دانا سامي جواد العجلة (10 أعوام)
15- ريتال سامي جواد العجلة (عامين)

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