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الجيش الإسرائيلي يعلن انهاء عملياته في قطاع غزة بشكل عام ويطالب بتنفيذ صفقة التبادل

السبت 17 أغسطس 2024 02:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن انهاء عملياته في قطاع غزة بشكل عام ويطالب بتنفيذ صفقة التبادل



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة انتهت بشكل عام على حد زعمهم، وأن المؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية أن الوقت حان لصفقة تبادل.

وأضافت الهيئة: "يمكن لإسرائيل دخول غزة مرة أخرى عندما تتوفر معلومات استخباراتية جديدة".

وتابعت "كان 11" أن الجيش الإسرائيلي أخبر صناع القرار أن لواء رفح التابع لحركة "حماس" قد تم تحييده وأنه غير موجود تقريبا، على حد زعمه.

وبالتزامن مع هذا الإعلان، استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون بجروح، الليلة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينتي غزة وخان يونس.

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