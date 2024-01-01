  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مسؤول أميركي كبير يُحذّر إيران من تداعيات “كارثية” حال هاجمت إسرائيل

الجمعة 16 أغسطس 2024 11:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أميركي كبير يُحذّر إيران من تداعيات “كارثية” حال هاجمت إسرائيل



واشنطن / وكالات/

 حذّر مسؤول أميركي الجمعة من أن إيران ستواجه تداعيات “كارثية” وتعرقل الزخم نحو اتفاق هدنة في غزة إذا هاجمت إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وقال مسؤول أميركي بارز لصحافيين شرط عدم كشف اسمه، إن الولايات المتحدة “ستشجع الإيرانيين، وأنا أعلم أن كثرا سيفعلون ذلك، على عدم المضي في هذا المسار، لأن التداعيات قد تكون كارثية، خصوصا بالنسبة إلى إيران”.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس جو بايدن أن فرصة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة باتت “أقرب من أي وقت مضى”، في موازاة تقديم الوسطاء الأميركيين اقتراحا جديدا لتقريب المسافة بين إسرائيل وحماس.
وأضاف المسؤول الأميركي أن “حماس، وكيلة ايران، بدأت الحرب في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، وسيكون أمرا مثيرا للسخرية أن تفعل إيران شيئا يقوض ما نعتقد أنه أفضل فرصة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والافراج عن الرهائن”.

وتوعدت إيران إسرائيل بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو، بعدما نسبت الجريمة الى الدولة العبرية.
وأعلن وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أثناء لقائه نظيريه الفرنسي والبريطاني أن بلاده تتوقع من حلفائها مساندتها في “مهاجمة أهداف مهمة” في إيران في حال تعرضها لهجوم من طهران.
وردا على سؤال عما أدلى به كاتس، اكتفى المسؤول الاميركي بالتأكيد أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، تستعد “لأي احتمال ممكن”.
وأضاف “سنقوم بكل ما هو مطلوب للدفاع عن إسرائيل في مواجهة أي هجمات تشنها إيران”.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا في الدوحة..

“من داخل الجبال”.. “حزب الله” يكشف عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول وقف إطلاق النار بغزة

حماس تنفي تصريحات " اسامة حمدان" حول "صعوبات" في التواصل مع السنوار

مسؤول مصري: “رغبة حقيقية” من أطراف محادثات الدوحة لإبرام اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة

حماس: نتنياهو من يعرقل المفاوضات وليس نحن واي اتفاق يجب ان يشمل انسحاباً كاملا من قطاع غزة..

انقلاب الرأي العام..حزب بينيت يتصدر الساحة السياسية وفق استطلاع "معاريف"

الأخبار الرئيسية

"يديعوت" : قطر أبلغت إيران بإحراز تقدم بمفاوضات غزة وحاولت إقناعها بعدم مهاجمة إسرائيل

مسؤول اميركي : نعمل على ابرام صفقة غزة الأسبوع المقبل ...

حماس ترفض "شروطا جديدة" وضعتها اسرائيل في الاتفاق المقترح في الدوحة

مسؤول أمني إسرائيلي : نتنياهو يرفض المقترح الامريكي الجديد الذي تم عرضه بالدوحة…

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول وقف إطلاق النار بغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية