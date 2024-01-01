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مسؤول اميركي : نعمل على ابرام صفقة غزة الأسبوع المقبل ...

الجمعة 16 أغسطس 2024 11:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول اميركي : نعمل على ابرام صفقة غزة الأسبوع المقبل ...



واشنطن / وكالات/

 قال مسؤول أميركي رفيع المستوى، مساء اليوم (الجمعة)، إن هدف الولايات المتحدة هو إبرام صفقة التبادل الأسبوع المقبل. واضاف "ونعتقد أن هناك زخما وأننا بحاجة إلى إتمامها من أجل إنقاذ حياة المختطفين".

وتابع قائلا بحسب صحيفة معاريف " ما هو مطروح على الطاولة يسد كل الفجوات وقد حان الوقت لإبرام الاتفاق، وسنعمل عليه في الأسبوع المقبل".

ومن المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي الأحد إلى القاهرة لمواصلة المحادثات.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه ستكون هناك خلال الأسبوع اجتماعات عمل تتناول قائمة الاسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبحسب قوله، فإن "هناك جزء صعب في الصفقة يتعلق بتبادل الأسرى".

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