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بايدن: وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن أصبح "أقرب من أي وقت مضى"

الجمعة 16 أغسطس 2024 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن أصبح "أقرب من أي وقت مضى"



واشنطن / وكالات /

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن "أقرب من أي وقت مضى" ، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

وقال بايدن للصحفيين معلقا على التقدم المحرز في محادثات الدوحة: "أحد أسباب تأخري هو أنني كنت أتعامل مع جهود وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، نحن قريبون (إلى التوصل إلى اتفاق) من أي وقت مضى، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت قطر ومصر وأمريكا، أن كبار المسؤولين من حكوماتها سيجتمعون مرة أخرى في العاصمة المصرية القاهرة بشأن وقف النار في قطاع غزة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، معربة عن أمل التوصل لاتفاق وفق الشروط الحالية المطروحة.

وذكر البيان، أنه "على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا في محادثات مكثفة كوسطاء بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين. كانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية".

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