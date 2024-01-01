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حماس ترفض "شروطا جديدة" وضعتها اسرائيل في الاتفاق المقترح في الدوحة

الجمعة 16 أغسطس 2024 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترفض "شروطا جديدة" وضعتها اسرائيل في الاتفاق المقترح في الدوحة



الدوحة /سما/

رفضت حركة حماس "شروطا جديدة" قالت إن إسرائيل وضعتها في الاتفاق المقترح في الدوحة خلال يومين من المفاوضات حول هدنة في قطاع غزة، وفق ما قال مسؤولان فيها لوكالة فرانس برس الجمعة.

وقال مصدر قيادي إن الوفد الإسرائيلي "وضع شروطا جديدة في سياق نهجه للتعطيل مثل إصراره على إبقاء قوات عسكرية في منطقة الشريط الحدودي مع مصر - محور فيلادلفيا، وطلب أن يكون له الحق بوضع فيتو على أسماء أسرى وإبعاد أسرى آخرين خارج فلسطين."

وشدد على أن حماس "لن تقبل بأقل من وقف كامل للنار والانسحاب الكامل من القطاع وعودة طبيعية للنازحين، وصفقة تبادل بدون قيود وشروط الاحتلال".

وكانت جولة جديدة من المفاوضات انطلقت في العاصمة القطرية الخميس في محاولة للتوصل إلى هدنة من شأنها أن تتيح تبادلا للرهائن المحتجزين في قطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيلية.

وتجري المفاوضات على أساس طرح أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو وينصّ على ثلاث مراحل تشمل وقفا للنار وانسحابا للقوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة وإدخال مساعدات وإطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويشارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه" وليام بيرنز، إضافة إلى قائدي جهازي الاستخبارات الخارجية (موساد) والداخلية (شين بيت) الإسرائيليين.

وليل الخميس أكدت حماس أن أي اتفاق لوقف النار في غزة يجب أن يتضمن "انسحابا كاملا" للقوات الإسرائيلية من القطاع.  

وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران في تصريحات عقب استئناف التفاوض في الدوحة إن "أي اتفاق يجب أن يحقق وقف إطلاق نار شاملا وانسحابا كاملا من غزة وإعادة النازحين".

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