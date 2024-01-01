إعلام عبري: أمنيون في مكتب نتنياهو يتوقعون هجوما وشيكا من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة

القدس المحتلة/سما/

قال إعلام عبري، الجمعة، إن مسؤولون أمنيون إسرائيليون في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغوا المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، أنهم “لا يستبعدون احتمال وقوع هجوم من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة”.

وأضافت “القناة 12” (خاصة): “استمع وزراء الكابينت أمس (الخميس) من مسؤولين أمنيين ومهنيين في مكتب رئيس الوزراء إلى أنهم لا يستبعدون احتمال وقوع هجوم من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة”.

وتابعت: “قال المسؤولون إنهم سيحاولون عقد الكابينت مسبقا (قبل الهجوم)، لكن ليس هناك يقين من أننا سننجح”.

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مسيرة تابعة لـ”حزب الله” اللبناني، في شمالي إسرائيل.

وقال الجيش في منشور على منصة “إكس”: “تم العثور على طائرة بدون طيار في منطقة بيت جن ولا توجد إصابات، فيما يجري التحقيق في الحادث”.

وعن آخر عملياته في جنوب لبنان، قال الجيش: “في وقت سابق اليوم، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، مبنى عسكريا كان ينشط فيه مسلحو منظمة حزب الله في منطقة عيترون”.

وأردف: “بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قواتنا بالمدفعية مناطق في بليدا وكفركلا في جنوب لبنان”.

وأعلنت إسرائيل نهاية يوليو/ تموز الماضي حالة الاستنفار تحسبا لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر في بيروت.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أمريكيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.