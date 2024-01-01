  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إعلام عبري: أمنيون في مكتب نتنياهو يتوقعون هجوما وشيكا من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة

الجمعة 16 أغسطس 2024 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام عبري: أمنيون في مكتب نتنياهو يتوقعون هجوما وشيكا من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة



القدس المحتلة/سما/

قال إعلام عبري، الجمعة، إن مسؤولون أمنيون إسرائيليون في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أبلغوا المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، أنهم “لا يستبعدون احتمال وقوع هجوم من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة”.
وأضافت “القناة 12” (خاصة): “استمع وزراء الكابينت أمس (الخميس) من مسؤولين أمنيين ومهنيين في مكتب رئيس الوزراء إلى أنهم لا يستبعدون احتمال وقوع هجوم من إيران وحزب الله في غضون مهلة قصيرة”.
وتابعت: “قال المسؤولون إنهم سيحاولون عقد الكابينت مسبقا (قبل الهجوم)، لكن ليس هناك يقين من أننا سننجح”.
من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط مسيرة تابعة لـ”حزب الله” اللبناني، في شمالي إسرائيل.
وقال الجيش في منشور على منصة “إكس”: “تم العثور على طائرة بدون طيار في منطقة بيت جن ولا توجد إصابات، فيما يجري التحقيق في الحادث”.
وعن آخر عملياته في جنوب لبنان، قال الجيش: “في وقت سابق اليوم، هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو، مبنى عسكريا كان ينشط فيه مسلحو منظمة حزب الله في منطقة عيترون”.
وأردف: “بالإضافة إلى ذلك، هاجمت قواتنا بالمدفعية مناطق في بليدا وكفركلا في جنوب لبنان”.
وأعلنت إسرائيل نهاية يوليو/ تموز الماضي حالة الاستنفار تحسبا لرد من إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران والقيادي في “حزب الله” فؤاد شكر في بيروت.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربها المدعومة أمريكيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، خلّفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا في الدوحة..

علاء مبارك يهاجم القيادي في حماس أبو مرزوق..

“من داخل الجبال”.. “حزب الله” يكشف عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”

حماس تنفي تصريحات " اسامة حمدان" حول "صعوبات" في التواصل مع السنوار

مسؤول مصري: “رغبة حقيقية” من أطراف محادثات الدوحة لإبرام اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة

حماس: نتنياهو من يعرقل المفاوضات وليس نحن واي اتفاق يجب ان يشمل انسحاباً كاملا من قطاع غزة..

انقلاب الرأي العام..حزب بينيت يتصدر الساحة السياسية وفق استطلاع "معاريف"

الأخبار الرئيسية

مسؤول أمني إسرائيلي : نتنياهو يرفض المقترح الامريكي الجديد الذي تم عرضه بالدوحة…

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول وقف إطلاق النار بغزة

رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا في الدوحة..

“من داخل الجبال”.. “حزب الله” يكشف عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”

مسؤول مصري: “رغبة حقيقية” من أطراف محادثات الدوحة لإبرام اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية