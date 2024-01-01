  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول وقف إطلاق النار بغزة

الجمعة 16 أغسطس 2024 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول وقف إطلاق النار بغزة



الدوحة /سما/

صدر بيان مشترك بين دولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، منذ قليل، جاء فيه: "على مدى الـ48 ساعة الماضية في الدوحة، انخرط كبار المسؤولين من حكوماتنا، في محادثات مكثفة كوسطاء، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وكانت هذه المحادثات جادة وبناءة وأُجريت في أجواء إيجابية". 

وأضاف البيان: "في وقت سابق اليوم في الدوحة، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، بدعم من دولة قطر وجمهورية مصر العربية، لكلا الطرفين اقتراحًا يقلص الفجوات بين الطرفين، ويتوافق مع المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، وقرار مجلس الأمن رقم 2735، ويبني هذا الاقتراح على نقاط الاتفاق التي تحققت خلال الأسبوع الماضي، ويسد الفجوات المتبقية بالطريقة التي تسمح بالتنفيذ السريع للاتفاق، وستواصل الفرق الفنية العمل خلال الأيام المقبلة على تفاصيل التنفيذ، بما في ذلك الترتيبات لتنفيذ الجزئيات الإنسانية الشاملة للاتفاق، بالإضافة إلى الجزئيات المتعلقة بالرهائن والمحتجزين".

وتابع البيان: "سيجتمع كبار المسؤولين من حكوماتنا مرة أخرى في القاهرة، قبل نهاية الأسبوع المقبل، آملين التوصل إلى اتفاق وفقًا للشروط المطروحة اليوم، وكما ذكر قادة الدول الثلاث الأسبوع الماضي لم يعد هناك وقت نضيعه ولا أعذار يمكن أن تقبل من أي طرف تبرر مزيداً من التأخير، لقد حان الوقت لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ هذا الاتفاق".

وأتم البيان بالقول" "الآن أصبح الطريق ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح، وتقديم الإغاثة لشعب غزة، وتهدئة التوترات الإقليمية".

الأكثر قراءة اليوم

رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا في الدوحة..

علاء مبارك يهاجم القيادي في حماس أبو مرزوق..

“من داخل الجبال”.. “حزب الله” يكشف عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”

حماس تنفي تصريحات " اسامة حمدان" حول "صعوبات" في التواصل مع السنوار

مسؤول مصري: “رغبة حقيقية” من أطراف محادثات الدوحة لإبرام اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة

حماس: نتنياهو من يعرقل المفاوضات وليس نحن واي اتفاق يجب ان يشمل انسحاباً كاملا من قطاع غزة..

انقلاب الرأي العام..حزب بينيت يتصدر الساحة السياسية وفق استطلاع "معاريف"

الأخبار الرئيسية

رئيس المخابرات المصرية ينفجر غضبا في الدوحة..

“من داخل الجبال”.. “حزب الله” يكشف عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”

مسؤول مصري: “رغبة حقيقية” من أطراف محادثات الدوحة لإبرام اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة

مصادر لبنانية : حزب الله لن يهاجم إسرائيل خلال القمة في قطر

حماس: نتنياهو من يعرقل المفاوضات وليس نحن واي اتفاق يجب ان يشمل انسحاباً كاملا من قطاع غزة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية