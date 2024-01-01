الكشف عن هوية المستوطنين الذين هاجموا قرية جيت الفلسطينية..

القدس المحتلة/سما/

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان احتمالا كبيرا أن يكون الفلسطيني في جيت قتل برصاص عناصر فرقة الاستنفار في مستوطنة كفار جلعاد.

واضافت" ان كاميرات المراقبة تظهر أن المستوطنين الذين اعتدوا على جيت انطلقوا بـ9 سيارات من كفار جلعاد وعادوا إليها لاحقًا".

وقالت "ان كاميرات المراقبة تظهر أن الاعتداءات بدأت بنحو 50 مستوطنًا كانوا في مجموعة منظّمة".

واشارات ان لا صحة لادعاءات المستوطنين أن فلسطينيين رشقوا حجارة على سيارات إسرائيلية قبل الهجوم على جيت.

وقالت ان عائلة فلسطينية غادرت منزلها الذي تعرض لهجوم "في اللحظة الأخيرة".

واكدت انخفاض مستمر في أعمار المستوطنين المشاركين في الاعتداءات على الفلسطينيين ومن بينهم أطفال 13-14 عاما.