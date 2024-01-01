مسؤول اسرائيلي: تقدم مهم في أول يوم من مفاوضات الدوحة

القدس المحتلة/سما/

نقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تقدما أُحرز بمفاوضات الدوحة في يومها الأول، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إبقاء مفاوضيه هناك.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اشار إلى ان المفاوضات المنعقدة في قطر بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة وتبادل اسرى تحرز تقدما.

واضاف قائلا إن "المحادثات في الدوحة تتقدم. القمة خطوة مهمة - لقد قمنا بالفعل بتضييق بعض الفجوات واليوم سنركز على تنفيذ الاتفاق". ووفقا له، "لا يزال هناك الكثير من العمل بسبب تعقيد التفاصيل. لا ينبغي لنا أن نتوقع انتهاء المحادثات اليوم. اليوم بداية واعدة. الفجوات موجودة في تنفيذ الصفقة، والإطار بشكل عام مقبول."

ويرأس المحادثات رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ويشارك فيها الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه رئيس الموساد ديدي بارنيا ووزير المخابرات المصري عباس كامل. وحماس لا تشارك فعليا في القمة، كما أعلنت هذا الأسبوع ، لكن ممثليها موجودون في الدوحة وسيجتمع بهم لاحقا الوسطاء القطريون والمصريون ويعرضون عليهم الموقف الإسرائيلي.

وأضاف كيربي أن "بايدن أصدر تعليماته إلى بيرنز وب