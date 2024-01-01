واشنطن بوست: إسرائيل تعيد رسم الضفة الغربية بالمستوطنات ودمرت آفاق اقامة دولة فلسطينية

القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وسعت بصمة إسرائيل في الضفة الغربية، وزادت النشاط الاستيطاني بوتيرة جديدة.

وفي وقت سابق قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل وافقت على بناء مستوطنة جديدة في منطقة بتير المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، بالقرب من بيت لحم.

وفي المقابل أدانت الولايات المتحدة الأمريكية موافقة إسرائيل على بناء المستوطنة، مشيرة إلى الضرر الذي قد يلحقه ذلك بآفاق قيام دولة فلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على مصادرة استراتيجية للأراضي، ما يقرب من 6000 فدان (2428 هكتار) هذا العام وحده، وبناء المستوطنات الكبرى، كما تصاعد هدم الممتلكات الفلسطينية وزاد دعم الدولة للبؤر الاستيطانية المبنية بشكل غير قانوني، وشكلت كل تلك العناصر سويا "أهم التغييرات الإقليمية في الضفة الغربية منذ عقود".