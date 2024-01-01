“من داخل الجبال”.. “حزب الله” يكشف عن منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4”

بيروت /سما/
نشر الاعلام الحربي التابع لـ”حزب الله” مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم “عماد 4″، وتبين القدرات الصاروخية للحزب تحت عنوان “جبالنا خزائننا”.
ويظهر مقطع الفيديو الأنفاق العملاقة وهي مجهزة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بسهولة بمرور الشاحنات والدراجات النارية.
وتظهر فيه رحلة عبر أحد الأنفاق، لتكشف عن متاهة طويلة ومضيئة تحت الأرض حيث تمر الشاحنات المرقمة واحدة تلو الأخرى دون انقطاع، وفي نهاية الفيديو يمكنك رؤية منصات إطلاق الصواريخ التي يتم سحبها من تحت الأرض واسم المنشأة.
وحسب مصادر “حزب الله” فإن رسالة “عماد 4” هي:
إظهار ليس فقط جزء يسير من القدرات الصاروخية للمقاومة، بل في تبيين مستوى “السرية الممتازة جدا” التي تحيط بمكان تموضع هذه القدرات.
المنشأة الموجودة في “عمق الأرض ليست فقط بعيدة عن القدرات الاستعلامية المعادية، بل أيضا توفر الحماية اللازمة والكافية حيال الاستهدافات المعادية”.