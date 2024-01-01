جمعة دامية..شهداء في غزة النصيرات وقصف مدفعي على حيّ الزيتون

غزة /سما/

استشهد وأصيب العشرات،الجمعة، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون بقصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة مواطنين قرب برج الطباع قرب مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

واستشهد مواطنان إثر استهداف قوات الاحتلال عائلة أبو سبيكة بالقرب من مقبرة النصيرات، وهما: الطفل بلال أحمد زقوت، ومحمد أبو سبيكة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني، شهيدا وتم نقل إصابة من محيط شارع الشاكوش غربي رفح.

وانتشل خمسة شهداء من عائلتين وثماني إصابات، إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الدرج وسط مدينة غزة، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة، كما انتشل مسعفون جثمان شهداء شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، وشمال المخيم.

وتوغلت آليات الاحتلال العسكرية في منطقة مقبولة شرقي مخيم البريج، وسط قصف مدفعي يستهدف محيط منطقة التوغل، ومحيط شارع العشرين في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة في منطقة مفترق الشهداء النار صوب منازل الأهالي في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف على المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأنه جرى انتشال جثامين 7 شهداء وعدد من الجرحى، في استهداف الاحتلال شقة سكنية في مخيم جباليا، وجرى نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وأكّدت مصادر محلية باستشهاد من طواقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في قصف للاحتلال على مخيم البريج وسط القطاع.