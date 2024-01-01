314 يوما من العدوان على قطاع غزة.. عشرات الشهداء وأكثر من 40 ألف شهيد منذ بداية الحرب

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 315 من الحرب، مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى.



وارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 40 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 107 إصابات.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40,005 شهداء و92,401 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتخطى عدد الشهداء حاجز الأربعين ألف شهيد ممن وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة، مما يعني أن هناك حوالي 130 شهيدًا يوميًا منذ بداية الحرب.

غزة والشمال

واصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف أحياء مدينة غزة.

واستشهد ستة شهداء وعدد من الإصابات جراء استهداف منزل عائلة قديح قرب ساحة الشوا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني في غزة خمسة شهداء من عائلتي "عبد الواحد" و"الخور" و8 إصابات إثر قصف شقة سكنية في منطقة الدرج وسط مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم الشاطئ غرب غزة.

وسقطت عدة قذائف مدفعية على حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال العملية البرية في شرق خان يونس لليوم التاسع على التوالي، فيما يستمر القصف الجوي في مختلف أنحاء المدينة.

واستشهد 19 شهيدًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في سلسلة غارات شملت الشطر الغربي ومنطقة معن وأرميضة، فيما انتشل المسعفون جثث شهداء من قرية بني سهيلا.

وانتشل المسعفون جثامين ثلاثة شهداء من مدينة رفح جنوب القطاع، حيث يواصل جيش الاحتلال نسف المربعات السكنية.

وسط القطاع

استشهد الشاب حاتم حسونة قويدر عقب تعرضه لإطلاق نار من طائرة "كواد كابتر" بالقرب من مسجد الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة عيد في مخيم البريج وسط قطاع غزة دون إصابات.

واستشهدت مواطنة وأصيب آخرون في قصف استهدف شقة سكنية بأبراج القسطل شرق دير البلح وسط القطاع.