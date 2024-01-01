غانتس يهاجم لنتنياهو: توقف عن العبث بمصير إسرائيل

القدس المحتلة/سما/

وجه زعيم حركة معسكر الدولة في إسرائيل، بيني غانتس، الخميس، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالعبث بمصير إسرائيل.

وقال غانتس لنتنياهو بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حان الوقت لكي تتوقف عن العبث بمصير الحكومة، يجب أن تتعامل فقط مع مصير البلاد، لمرة واحدة كن شجاعا".

وأضاف: "الأسرى الإسرائيليون لم يعد لديهم مزيد من الوقت".

وكان غانتس قد انسحب في حزيران/ يونيو الماضي من مجلس الحرب الإسرائيلي بعد أن وجه اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.

غانتس كان قد أمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لتغيير سياساته ووضع إستراتيجية واضحة لمرحلة الحرب وما بعدها وإلا فأنه سيستقيل من مجلس الحرب.

وقال غانتس إن الحرب ستستمر لسنوات وأنه لا يضمن انتصاراً سهلاً وسريعاً، مشيراً إلى أن الانتصار الحقيقي يتمثل بإعادة المخطوفين وأن النصر العسكري ليس كافياً إن لم يكن متوازياً مع انتصار دبلوماسي.