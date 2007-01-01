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علاء مبارك يهاجم القيادي في حماس أبو مرزوق..

الخميس 15 أغسطس 2024 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
علاء مبارك يهاجم القيادي في حماس أبو مرزوق..



القاهرة/سما/

وجّه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، انتقادات لاذعة لعضو المكتب السياسي لحركة موسى أبو مرزوق، متهماً الحركة بالفشل السياسي، وإشعال المنطقة بحرب واسعة غير محسوبة العواقب. 

وقال علاء مبارك في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "مصر لم تتأخر يوماً في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وعلى مدار التاريخ ظلت القضية مركز اهتمام القيادة المصرية، التي تقف مع ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وأن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة".

وكان أبو مرزوق قد أشار في تصريحات صحافية، إلى أنه "من واجب مصر العمل على وقف إطلاق النار، وأن لها مسؤوليات خاصة في قطاع غزة لا بد أن تقوم بها لوقف هذه المجازر"، معتبراً أن مصر قادرة على وقف إطلاق النار بغزة خلال يوم واحد.

ورداً على تصريحات أبو مرزوق حول "المسؤوليات الخاصة" لمصر تجاه قطاع غزة، استذكر علاء مبارك تصريحاً للمسؤول في حماس، يعفي الحركة، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، من أية مسؤوليات لحماية الفلسطينيين في القطاع.

وأعاد علاء مبارك، نشر تصريحات سابقة لأبو مرزوق، قال فيها إن "حماس تقيم الأنفاق لحماية مقاتلي وقادة الحركة، في حين أن مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ملقاة على عاتق الأمم المتحدة، حيث أن الشعب الفلسطيني في غزة غالبيته من اللاجئين".

وقال علاء مبارك إن "مصر لا تقبل مزايدات أبو مرزوق العبثية والرخيصة، وأن يخرج علينا في هذا التوقيت ليعلق فشله على غيره بعد أن أشعل المنطقة بحرب لم يحسب عواقبها".

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