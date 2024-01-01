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الاحتلال: اعتقال 3 أشخاص من تل السبع بالتخطيط لتنفيذ عمليات في اسرائيل

الخميس 15 أغسطس 2024 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال: اعتقال 3 أشخاص من تل السبع بالتخطيط لتنفيذ عمليات في اسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أعلن الشاباك اليوم الخميس، اعتقال 3 أشخاص من تل السبع في النقب، بزعم التخطيط لتنفيذ عمليات في إسرائيل.

وذكر بيان مشترَك، صدر عن الشرطة الإسرائيلية، والشاباك، أنّ الشاباك ولواء الجنوب في الشرطة الإسرائيلية، "كشفا عن استعداد من سكان في النقب، خططوا لتنفيذ أنشطة (عمليات) إرهابية في إسرائيل"، مشيرا إلى أن "مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، قد قدّم لائحة اتهام ضدهم اليوم".

ووفق البيان، فإنه "في إطار التحقيق الذي أجرته الشرطة في الشاباك واللواء الجنوبي، تبيّن أن أحدهم حاول تجنيد آخرين لتنفيذ خطته، وذلك على خلفية القتال في قطاع غزة.

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