الحوثي يُعلن مُهاجمة سفن مُرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل هذا الأسبوع بـ15 صاروخًا ومُسيّرة

صنعاء/سما/

أعلن زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، الخميس، تنفيذ عمليات بـ15 صاروخا وطائرة مسيرة ضد سفن مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وقال إن قوات الجماعة “نفذت عمليات بـ 15 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة ضد السفن (دون ذكر عدد أو مكان) المرتبطة بالولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل خلال الأسبوع الجاري”.

وشدد الحوثي، في كلمة متلفزة تابعها مراسل الأناضول، على أن عمليات الجماعة “مستمرة دعما لغزة” دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى “مقتل 73 يمنيا، وإصابة 181 آخرين منذ بدء عمليات المساندة لغزة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023”.

وأوضح: “خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس (إسناد غزة) حظي بشرف الشهادة 73 شهيدا (يمنيا) و181 مصابا”، دون تفاصيل عن عدد المدنيين والعسكريين.

وأضاف: “شعبنا يقدم التضحيات والشهداء في تأكيد على دعم غزة، في الوقت الذي تخاذل فيه أكثر أبناء الأمة عن نصرة فلسطين”.

وكشف زعيم “أنصار الله” إلى أن “الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا 10 غارات على اليمن خلال الأسبوع الجاري”.

وبين بالقول: “استهدفت 8 من هذه الغارات محافظة الحديدة (غرب)، وغارة واحدة على حجة (شمال غرب)، وأخرى على صنعاء (شمال)”.

وحتى الساعة 15:25 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من واشنطن ولندن بالخصوص، لكن القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في بيانين منفصلين الأسبوع الجاري تدمير 3 زوارق، و مسيرتين، ومنصة إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن.

ومنذ نوفمبر 2023، يستهدف اليمنيون بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بتل أبيب في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وردا على هجمات الحوثيين، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة، منذ مطلع العام الجاري، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للجماعة في مناطق مختلفة من اليمن.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.